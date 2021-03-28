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購買鮭魚等生鮮遭詐 警提醒又是「解除分期付款詐騙」

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天表示，現在許多民眾都會在網路購買生鮮食物或是民生用品，但在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念，近日部分民眾購買鮭魚等生鮮產品時，遭歹徒假裝客服誘騙操作網路銀行或自動提款機騙錢，民眾要多加小心。

警方指出，台南市一名30歲林姓女子，日前接獲來電顯示開頭出現「+」字號電話，對方自稱是某購物平台App的客服人員，稱林女數月前購買冷凍食品鮭魚片後，他們的人員不小心將訂單輸入成團購選項，明天某銀行會再多扣一筆金額，待會有某銀行的客服人員會指示怎麼取消訂單。

不久一名自稱該銀行的客服人員致電林女，教導如何取消訂單，林女聽從指示，陸續以網路銀行匯了5筆到不同銀行帳戶，總計新台幣15餘萬元後，才驚覺不對勁，趕緊到鄰近派出所報案。

另外一名60歲戴姓女子，日前在網路賣場購買1隻鱘龍魚，當日就接獲自稱網路賣場客服人員來電告知戴女，因系統設定錯誤被勾選到須一次團購10隻鱘龍魚選項，但有77折優惠，戴女覺得家中人數不多想取消訂單。

接著戴女卻接獲假冒銀行人員來電，宣稱一定要在當日24時前取消，要求依指示前往ATM操作才能解除扣款，戴女依指示前往ATM操作後發現帳戶餘額變少，才知道自己遭詐騙，損失2萬9987元。

刑事警察局表示，現在許多民眾都會在網路購買生鮮食物或是民生用品，在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分，聽到「操作ATM」、「誤設為團購訂單」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙。

此外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「+」字號，代表為境外來電，慎防有詐，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

民眾購買鮭魚等生鮮遭詐騙，警方提醒又是「解除分期付款詐騙」手法。記者廖炳棋／翻攝
民眾購買鮭魚等生鮮遭詐騙，警方提醒又是「解除分期付款詐騙」手法。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 生鮮 警察

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