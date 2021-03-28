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觀音工業區改裝車競速 警包抄攔查3車違規、2車逃逸

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市觀音工業區偏僻車少，常有民眾檢舉飆車族入夜飆車擾民，大園警方今天凌晨據報，多輛改裝汽車在觀音區成功路2段競速，警方前往攔查取締，查到8輛汽車聚集準備競速，其中2車趁機逃逸，警方今天下午將其中3名車主違規改裝車輛、無照駕駛、無法辨識車牌，現場依違反道路交通管理處罰條例開單告發，另蒐證通知2逃逸車主到案說明依法偵辦。

觀音區台61快速道及觀音工業區偏遠道路，入夜車少、路直，常有飆車族競速飆車，警方繼去年7月觀音工業大規模取締飆車後，今天再度前往觀音工業區執行防飆勤務，警方今天凌晨接獲檢舉指稱觀音工業區成功路2段，出現多輛改裝汽車聚集競速飆車。

警方動員5輛警車、多名警力前往封路執行口袋戰術，攔查8輛改裝汽車聚集競速，盤查過去，2輛轎車突然趁機逃逸得逞，警方在其他6輛競速車輛，查獲3車車主各涉及改裝車輛、無照駕駛及安裝器具無法辨認車牌，違反道路交通管理處罰條例規定，拍照後開單告發和函送監理機關認定裁罰。

另有2輛飆車族竟趁機逃逸，警方為避免追車發生危險，根據蒐證查獲2車涉嫌競速飆車，將循線通知車主到案說明，2人將依違反公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園市觀音工業區成功路入夜飆車競速，警方包抄攔查8車，3車違規開單告發、2車逃逸，警方蒐證通知逃逸車主到案。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音工業區成功路入夜飆車競速，警方包抄攔查8車，3車違規開單告發、2車逃逸，警方蒐證通知逃逸車主到案。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音工業區成功路入夜飆車競速，警方包抄攔查8車，3車違規開單告發、2車逃逸，警方蒐證通知逃逸車主到案。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音工業區成功路入夜飆車競速，警方包抄攔查8車，3車違規開單告發、2車逃逸，警方蒐證通知逃逸車主到案。記者曾增勳／翻攝

車主 飆車族

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