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台中男大生墜樓亡 死者姊要霸凌者到靈堂上香

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市某科技大學在23日晚間6時許，發生一起墜樓意外，洪姓男大生被發現時，已倒臥在該校教學大樓的西側道路上，經送醫後仍不治身亡，全案在隔天由檢察官完成相驗，排除他殺可能，但家屬透露，兒子遭人誤解才萌生尋短念頭，死者姊姊昨天在網路發文，稱弟弟遭學校同學霸凌、老師調侃，騎車被逼車、按喇叭時間接近1年，要求霸凌者到弟弟靈堂上香。校方表示，死者非個案輔導對象，尋短原因正與家屬瞭解中。

洪姓男子（21歲）就讀台中市某科技大學，23日晚間6時許，被監視器拍到進入學校的教學大樓後墜樓，倒臥在該大樓西側的道路上，當時有學校教職員、學生發現後，通知警、消到場，洪被送往台中慈濟醫院急救後，仍在當晚9時許宣告不治。

警方調查，該校教學大樓的1樓至3樓、6樓都有裝設監視器，但4樓、5樓沒有，因有監視器的樓層都沒有拍到死者，研判死者是從該棟大樓的4樓或5樓墜落，經過警方鑑識小組在兩個樓層蒐證，都無發現有外力破壞、打鬥痕跡，死者身上除了墜落造成的傷勢外，也無其他與人扭打或其他外力造成的傷勢。

警方通知家屬協助檢察官相驗程序，當時死者家屬有透露，死者有遭人誤會，才萌生尋短念頭，不過並未對警方多作描述，全案在案發隔天就由檢察官、法醫、家屬相驗，相驗後確認死者死因是墜落致死，無他殺可能，家屬對死因也無意見，當天就開出死亡證明書，將遺體發還家屬辦理後事。

死者姊姊昨天在網路平台「Dcard」以匿名發文，稱死者常透露在學校遭到同學言語霸凌、甚至老師在上課時還一起加入調侃，死者騎車時也會被逼車、按喇叭，時間長達半年至一年。

死者姊姊說，願意原諒霸凌弟弟的人，但請霸凌者務必到弟弟靈堂上香道歉，也希望學校能更重視校園霸凌事件，不應該漠視。她也強調，弟弟從未搶別人女友，請不要再有流言蜚語來傷害弟弟與家人。

校方表示，案發時該棟大學無學生上課而關閉，案發後有收到死者家長反映的訊息，但經調查，絕無校內教師調侃、影射同學之事，洪姓死者在學校表現正常，也非個案輔導對象，至於同學是否在學校有霸凌情事，將與家屬一同瞭解、查明。

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台中市洪姓男大生在23日在學校墜樓身亡，死者家屬在網路指控遭到霸凌。圖／摘自Dcard
台中市洪姓男大生在23日在學校墜樓身亡，死者家屬在網路指控遭到霸凌。圖／摘自Dcard

霸凌 監視器 檢察官

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