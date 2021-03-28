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影／提前清明掃墓公墓火警多 台中消防趕場滅火
台中市消防局不斷提醒呼籲，掃墓民眾避免用火，燒冥紙和雜草後要完全撲滅火後再離開，台中市今天仍有多場公墓火警，各地消防隊員忙著趕場滅火，一名消防隊員忍不住上網指責點火民眾，「你們祖先希望自己的墓被火燒黑嗎？」
今天是周日，許多人提前掃墓，公墓火警一樣讓消防隊員疲於奔命，台中市消防局今天早上到下午就出勤搶救23件火警，多數是公墓和雜草火警，包括沙鹿、北屯、大肚、清水、龍井等地，其中沙鹿納骨塔附近公墓火警火勢大，掃墓民眾看到消防隊員，對他們說辛苦了，也抱怨有人掃墓點火，不等火熄再離開，完全沒公德心。
清水消防分隊則在臉書提醒掃墓民眾，掃墓不是讓祖先的墳墓燃燒，請記得掃墓不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不任意丟煙蒂、要記得撲滅餘燼再離開、隨手收拾垃圾。
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