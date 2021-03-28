快訊

帛琉總統今來台 指揮中心：抵台不檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／提前清明掃墓公墓火警多 台中消防趕場滅火

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市消防局不斷提醒呼籲，掃墓民眾避免用火，燒冥紙和雜草後要完全撲滅火後再離開，台中市今天仍有多場公墓火警，各地消防隊員忙著趕場滅火，一名消防隊員忍不住上網指責點火民眾，「你們祖先希望自己的墓被火燒黑嗎？」

今天是周日，許多人提前掃墓，公墓火警一樣讓消防隊員疲於奔命，台中市消防局今天早上到下午就出勤搶救23件火警，多數是公墓和雜草火警，包括沙鹿、北屯、大肚、清水、龍井等地，其中沙鹿納骨塔附近公墓火警火勢大，掃墓民眾看到消防隊員，對他們說辛苦了，也抱怨有人掃墓點火，不等火熄再離開，完全沒公德心。

清水消防分隊則在臉書提醒掃墓民眾，掃墓不是讓祖先的墳墓燃燒，請記得掃墓不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不任意丟煙蒂、要記得撲滅餘燼再離開、隨手收拾垃圾。

台中市沙鹿區今天發生公墓火警，消防隊員搶救。圖／民眾提供
台中市沙鹿區今天發生公墓火警，消防隊員搶救。圖／民眾提供

台中市

延伸閱讀

清明掃墓防火警 桃園八德消防出動小消防車發水袋

清明掃墓 中市五湖園生命智慧園區推公益延長金紙減量

影／中市公墓火警337件累翻警消 出動空拍機升高喊話

中市清明掃墓年年大塞車 民代獻策

相關新聞

影／15歲無照騎車困轎巷車底昏迷 警民合作抬車救人

一名15歲楊姓少年今天上午11時騎機車行經嘉義縣阿婆灣附近台三線309到310公里處過彎時，疑似操作不慎衝撞對向轎車，受...

購買鮭魚等生鮮遭詐 警提醒又是「解除分期付款詐騙」

刑事警察局今天表示，現在許多民眾都會在網路購買生鮮食物或是民生用品，但在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險...

綠島女病患心肌梗塞 台東空勤隊緊急後送到台東治療

空勤隊第三大隊第三隊今天中午接獲總隊勤務指揮中心通知，指綠島呂姓女病患（36歲）因疑似心肌梗塞，衛生所評估後申請空中醫療...

車頭全毀！國道三號3車連環撞 1無意識、2輕傷送醫

國道三號北向58.3公里今早約9點半發生追撞，初步調查，年約60歲的黃男駕駛黑色小客車，疑似遭一輛營業半聯結車載運的砂石...

觀音工業區改裝車競速 警包抄攔查3車違規、2車逃逸

桃園市觀音工業區偏僻車少，常有民眾檢舉飆車族入夜飆車擾民，大園警方今天凌晨據報，多輛改裝汽車在觀音區成功路2段競速，警方...

影／提前清明掃墓公墓火警多 台中消防趕場滅火

台中市消防局不斷提醒呼籲，掃墓民眾避免用火，燒冥紙和雜草後要完全撲滅火後再離開，台中市今天仍有多場公墓火警，各地消防隊員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。