清明掃墓防火警 桃園八德消防出動小消防車發水袋

桃園市政府消防局第一大隊八德區消防分隊，今天在大安公墓聯合舉辦110年度清明節防災宣導暨搶救演練活動，向民眾宣導清明防火、防災的重要性，特別出動小小消防車到公墓區發放火袋，另也針對大安公墓旁土葬區進行搶救演練。

大湳消防隊分隊長張宏暐表示，這次防災宣導有擬真的小小消防員出任務、AED救護教學、住警器推廣暨濃煙模型展示及清明宣導站，希望藉由一系列的宣導，讓八德鄉親加深印象，面對災害時能夠快、狠、準做出應變。

八德區有霄裡及大安兩大主要公墓，張宏暐指出，霄裡公墓幅員廣闊，近期曾發生雜草火警，而大安公墓大力推動現代化殯葬，納骨塔及土葬區並行，分別由所轄的茄苳分隊及八德分隊辦理搶救演練。

張宏暐說，今年考量久旱缺水，消防員手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量減少用水的方式進行滅火。這次活動特別出動小小消防車，載送清明水袋至公墓區發放，提醒清明掃墓祭祖的民眾一定要確實撲滅餘燼。