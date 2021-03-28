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影／網罵「通過測速就狂了」 桃園3車追撞2次車禍
桃園市24歲劉姓男子昨天下午駕駛轎車由林口往龜山方向行駛，行經龜山區忠義路一段、光華路口下坡轉彎，疑因車速過快失控自撞安全島，車輛受損，後方黃姓男子看見隨即減速通過，未料遭後方鍾姓男子開車追撞，鍾男又衝撞劉男轎車造成2次車禍，劉男下車躲過一劫，網友PO網引發熱議，警方今天中午表示，經查 3車禍中，鍾男酒駕開車未減速發生2次車禍，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方調查，劉姓男子昨天下午駕駛轎車由林口往龜山方向行駛，行經龜山區忠義路一段、光華路口下坡轉彎，疑因車速過快，「碰」一聲失控自撞安全島，車輛受損，後方黃姓男子（53歲）看見減速通過，卻遭後方鍾姓男子（28歲）開車追撞、失控衝向前方擦傷劉男轎車，造成劉男2次車禍，幸無人受傷。
網友將車禍PO網引起熱議，網友呼籲請民眾行經該處彎道小心開車，目睹車禍網友表示，當時剛好開車跟在後方，（車禍）真的很驚人」。網友說，「過了測速照相，大家都狂了」，也有網友說「過彎就要減速，沒減速造成」。
警方表示，劉男開車自撞忠義路一段外側車道後，後方鍾男先擦撞黃男轎車後，再衝撞劉男轎車，發生2次車禍，3車損毀，警方酒測3人，劉、黃男酒測值0，鍾男酒測每公升0.2毫克，訊後將鍾男依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。
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