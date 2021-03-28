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修繕火災受損弱勢戶居處 台南做工行善團完成第139戶

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府勞工局結合各職業同業工會組成「做工行善團」，今天完成第139戶，一行人前往玉井區為因火災居處受損江姓弱勢戶修繕房屋，安裝由市長黃偉哲募集而來的偵煙型火災警報器，讓案家有更安全的居住環境。

玉井區江姓修繕戶為遭受火災的經濟弱勢戶，市府團隊獲知前往會勘，陸續經由木工、電氣、泥水、鋁製品、餐飲工會志工們齊心協力修繕，今由台南市油漆工程職業工會志工接棒油漆粉刷美化牆壁，協助案家回復正常生活，

「做工行善團」的夥伴也兵分三路前往雲林縣斗南和南投縣埔里。雲林部分由泥水志工接力，安裝廚房牆壁磁磚、壁面修補施工作業等。南投則由木工志工負責輕鋼架與隔間裝潢部分，勞工局長王鑫基感謝行善團團員奉獻付出。

勞工局說，行善團中，不少志工是「家庭志工」組合；如木工志工夫妻檔(田政仕、黃麗娜)、父子擋(黃杰弘、黃育庠)；泥水修繕家庭志工(翁甫仁、藍琦念、翁俊益)，此外也有夫妻檔，如(邱重欽、吳鳳娥)、(蔡長壽、林惠美)、(薛志強、李美瑩)、(王棋瑞、龍亮均)、(董炎樹、高明珠)等，另外木工裝潢達人盃冠軍李省興、曾進源也一同行善，愛心令人感動。

台南做工行善團犧牲投入修繕房屋， 打造有疼心希望家園 。圖／台南市政府勞工局提供
台南做工行善團犧牲投入修繕房屋， 打造有疼心希望家園 。圖／台南市政府勞工局提供
台南做工行善團犧牲投入修繕房屋， 打造有疼心希望家園。圖／台南市政府勞工局提供
台南做工行善團犧牲投入修繕房屋， 打造有疼心希望家園。圖／台南市政府勞工局提供

勞工局 火災

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