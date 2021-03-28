修繕火災受損弱勢戶居處 台南做工行善團完成第139戶

台南市政府勞工局結合各職業同業工會組成「做工行善團」，今天完成第139戶，一行人前往玉井區為因火災居處受損江姓弱勢戶修繕房屋，安裝由市長黃偉哲募集而來的偵煙型火災警報器，讓案家有更安全的居住環境。

玉井區江姓修繕戶為遭受火災的經濟弱勢戶，市府團隊獲知前往會勘，陸續經由木工、電氣、泥水、鋁製品、餐飲工會志工們齊心協力修繕，今由台南市油漆工程職業工會志工接棒油漆粉刷美化牆壁，協助案家回復正常生活，

「做工行善團」的夥伴也兵分三路前往雲林縣斗南和南投縣埔里。雲林部分由泥水志工接力，安裝廚房牆壁磁磚、壁面修補施工作業等。南投則由木工志工負責輕鋼架與隔間裝潢部分，勞工局長王鑫基感謝行善團團員奉獻付出。