警防酒駕盤查小吃店客人 意外救回11隻被竊賽鴿

春季賽鴿登場前，新北市瑞芳警分局連破兩起「擄」鴿案，先是盤查張姓、賴姓男子共乘的轎車，發現車內有攔網等物品和11隻鴿子；隔了半天又有人扭送2名涉嫌攔捕賽鴿男子到派出所。警方依據腳環等資訊聯絡上部分鴿主協助辦案，偵詢後將4名男子依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局瑞芳派出所長林俊瑋、警員黃世勳26日傍晚巡邏時，看到40多歲張男、賴男進一家小吃店消費後開車離去，懷疑可能酒駕。當天下午6點多在瑞芳區三爪子坑路出面盤查，發現張男並未酒駕，但後座竟有多隻鴿子。

員警詢問張、賴鴿子來源，兩人支吾其詞，接著又在後車廂看到攔網及繩子，懷疑涉及不法，將2人帶回派出所調查。當晚10點多找到謝姓鴿主，確認車內的2隻鴿子是他的。