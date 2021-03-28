山難增9成 公益團體捐消防勘查車增救災量能

內政部長徐國勇今天到花蓮縣消防局參加公益團體「捐贈災情勘查車輛」儀式。針對山難變多的現況，徐國勇表示，消防局救援山難勤務增加約9成，設備必須要更齊全，救難才能更加確實。另外，徐國勇也譴責新疆棉事件，認為「在文明國家不應勞動剝削」。

花蓮縣消防局統計，2019年有38件山難救援，2020年暴增至74件，需要更多救災設備。知名資深製作人「阿姑」周遊今天率台北明星獅子會成員到花蓮，捐贈1輛災情勘查車予消防局，徐國勇到場見證，更試乘勘查車。

徐國勇指出，雖然台灣擁有很多漂亮山的地方，但以前跟山的接觸沒有這麼密切，政府開放山林政策後，很多人急著想要和山林接觸，卻往往忘記有一定的危險性。花蓮縣消防局最近非常辛苦，山難勤務增加約9成，因此有關在山上救難的設備必須要更加齊全。獅子會捐贈的災情勘查車適合道路不平地區，執行初期搜救及評估，讓救難方面更加確實。

徐說，內政部對花蓮不遺餘力盡量協助建設，其中裝備量能需要中央跟民間挹注，致力將民間資源導入消防工作，明星獅子會在花蓮不只捐贈車子，在民間救難隊也捐贈很多器材，這次也趁機到花蓮遊玩，促進地方觀光。

媒體訪問徐國勇對於新疆棉事件的看法，他表示，現今政府應該重視人權，不應以勞動剝削，在文明國家不應該這樣子。另外，針對新式身分證進度，目前專法正在進行中。

消防局副局長吳兆遠說，2019年曾有陳姓善心人士捐贈一輛搜救車使用，設置於第三大隊；這次受贈車款四輪傳動效能良好，適合用於偏鄉崎嶇道路，未來會提供特種搜救隊執行山區救災任務使用。