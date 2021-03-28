怪男摸進派出所停車場 竊警用安全帽大亂1個半小時

高雄43歲陳姓男子把腦筋動到警車上，今年1月20日清晨5時許，見三民一分局某派出所停車場無人看管，竟摸進場內先是竊取1頂警用安全帽，再拔除多顆警車警示燈及警車無線電基座，後來所內員警發現警備車有異，上前一查就看到陳男坐在駕駛座內，一旁還有遭破壞的無線電基座，當場將他逮捕，高雄地檢署偵結，依竊盜罪、毀損公物等罪嫌起訴陳男。

警方調查，陳男持有自備的車輛鑰匙，先到派出所停車場偷取1顆安全帽後，沿途還拔除4顆警用機車的警示燈4顆，還將另兩部機車的警報器拔除，意圖規避警方追緝。

後來陳男見自備鑰匙可打開警備車車門，隨後坐進警車駕駛座，在車上破壞無線電基座，整個破壞、行竊行為持續至當天早上6點50分，直到派出所員警發現陳男坐在警備車上，一旁還有遭破壞的無線電基座，當場喝斥陳男下車逮捕。