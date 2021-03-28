花蓮女要去台北卻流落到台東 警助回結束流浪記
花蓮鄭姓女子疑似坐錯車，要去台北卻流落到台東，經台東警分局中興派出所員警巡邏發現，連絡家屬帶回，才結束鄭女近1個月來的流浪。
台東警分局中興派出所員警李杰恩、林宗慶昨天中午巡邏時，在台東市正氣路發現有一名女子獨自坐在騎樓自言自語，兩人上前關心，對方卻說不出所以然，請對方出示證件後，發現這名女子姓鄭，是失蹤協尋人口，馬上帶回所內通知家屬領回。
員警邊和鄭女聊天讓她放鬆戒心，一邊安撫，也準備茶水飯食。家屬到場時激動不已，頻頻道謝，母女重逢相擁而泣。
家屬表示，鄭女原與母親住在花蓮相依為命，今年2月表示要北上求職，1個月來音信全無，想不到卻在南端的台東被發現，研判可能是坐鎮車或返家時坐過頭，才會流落到台東。
鄭母說。她不斷透過親友尋找、連絡，也曾北上尋找，但人海茫茫都未發現，最後只能報警求助。
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