聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄女子買早餐機車遭竊 原來是鑰匙沒拔被誤騎
高雄市左營區郭姓女子昨天上午騎機車至民族一路與榮佑路口買早餐，過半小時後卻發現機車不見，想到自己可能是鑰匙忘了拔緊急報警，警方到場發現另一輛與郭女機車外型相似的車，且鑰匙也沒拔，懷疑是被其他買早餐的顧客誤騎，警方調閱店家監視器循線找尋，果然在該車車主住家發現郭女的車。
郭女（49歲）向警方表示，自己昨天上午8時許騎機車去買早餐，準備回家時卻發現機車不見，才想到自己鑰匙沒拔。警方在現場發現另一輛鑰匙沒拔的機車，停放地點、機車車型都與郭女機車相近，調閱監視器及現場機車相關資訊，確認是被另一名買早餐的蘇姓男子（77歲）誤騎。
警方循線到蘇男家中時，一眼就看到郭女失竊的車輛，蘇男經警方解釋才知道自己騎錯機車，蘇男表示，機車是他女兒所有，昨天他借騎去買早餐，返回時因只記得車子是一輛銀白色車，不小心就騎錯了，自己也沒發現，與員警回到事發現場連忙向郭女道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言