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高雄女子買早餐機車遭竊 原來是鑰匙沒拔被誤騎

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市左營區郭姓女子昨天上午騎機車至民族一路與榮佑路口買早餐，過半小時後卻發現機車不見，想到自己可能是鑰匙忘了拔緊急報警，警方到場發現另一輛與郭女機車外型相似的車，且鑰匙也沒拔，懷疑是被其他買早餐的顧客誤騎，警方調閱店家監視器循線找尋，果然在該車車主住家發現郭女的車。

郭女（49歲）向警方表示，自己昨天上午8時許騎機車去買早餐，準備回家時卻發現機車不見，才想到自己鑰匙沒拔。警方在現場發現另一輛鑰匙沒拔的機車，停放地點、機車車型都與郭女機車相近，調閱監視器及現場機車相關資訊，確認是被另一名買早餐的蘇姓男子（77歲）誤騎。

警方循線到蘇男家中時，一眼就看到郭女失竊的車輛，蘇男經警方解釋才知道自己騎錯機車，蘇男表示，機車是他女兒所有，昨天他借騎去買早餐，返回時因只記得車子是一輛銀白色車，不小心就騎錯了，自己也沒發現，與員警回到事發現場連忙向郭女道歉。

高雄市左營區郭姓女子昨天去買早餐，機車卻遭竊，警方到場協助才知原來是另一顧客騎錯車。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區郭姓女子昨天去買早餐，機車卻遭竊，警方到場協助才知原來是另一顧客騎錯車。記者陳玫伶／翻攝

早餐 監視器 車主

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