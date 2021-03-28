高雄女子買早餐機車遭竊 原來是鑰匙沒拔被誤騎

高雄市左營區郭姓女子昨天上午騎機車至民族一路與榮佑路口買早餐，過半小時後卻發現機車不見，想到自己可能是鑰匙忘了拔緊急報警，警方到場發現另一輛與郭女機車外型相似的車，且鑰匙也沒拔，懷疑是被其他買早餐的顧客誤騎，警方調閱店家監視器循線找尋，果然在該車車主住家發現郭女的車。

郭女（49歲）向警方表示，自己昨天上午8時許騎機車去買早餐，準備回家時卻發現機車不見，才想到自己鑰匙沒拔。警方在現場發現另一輛鑰匙沒拔的機車，停放地點、機車車型都與郭女機車相近，調閱監視器及現場機車相關資訊，確認是被另一名買早餐的蘇姓男子（77歲）誤騎。