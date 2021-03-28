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喝酒不能騎單車還打架 結局是罰款上銬移送法辦
新北市新莊區1名謝姓男子昨晚喝酒騎單車在馬路搖搖晃晃蛇行，不滿被路過機車按喇叭，便追上前攔車嗆聲，雙方在大街上滾地扭打，最後因酒駕打架受罰移送法辦。機車騎士也因為打架被上銬押到警局，令人難堪。
此案發生在昨晚9時15分，53歲翁姓男子騎機車經新莊區中港路、中安街口，發現前方1輛單車在路中央蛇行擋道，於是按喇叭示警後超車，暫停在前方路口等候匯入幹道。
其實51歲謝姓男子是為了閃避路旁違規停車、行人和其他併行單車，才會騎單車靠近路中央，但是因為喝了酒導致搖搖晃晃蛇行被嫌惡。他不爽被翁男按喇叭，衝上前攔車嗆傷，2人便在街上扭打至滾地纏鬥。
剛好保安大隊的警車巡邏經過，立刻制止2人打架，再請轄區中港派出所接辦，謝男右手有擦挫傷，翁男則右眼、右手臂、右腳擦挫傷，雙方互告傷害。
但騎單車的謝男酒測值高達0.97毫克，依違反道路交通管理處罰條例第73條第2項，駕駛無動力慢車酒精濃度超過每公升0.15毫克，處600元到1200元罰鍰。2人打架受傷互控傷害，皆依法函送地檢署偵辦。
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