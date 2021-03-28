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車頭全毀！國道三號3車連環撞 1無意識、2輕傷送醫

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

國道三號北向58.3公里今早約9點半發生追撞，初步調查，年約60歲的黃男駕駛黑色小客車，疑似遭一輛營業半聯結車載運的砂石砸中，先停於聯結車前方，結果後方另一輛聯結車反應不及，又追撞前方2車，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救，詳細事故原因待警方進一步調查釐清。

據了解，黃男和67歲李姓女乘客受到輕傷，分別有流鼻血、左眼眶下方和右後腦腫脹情況，2人送往國軍804醫院；追撞前方2車的50多歲游姓男駕駛OHCA，送往恩主公醫院搶救。

警方28日接獲通報，國道3號北向58.3公里有事故，立即派遣巡邏車前往查處，消防局派出14人、3輛消防車及2輛救護車到場處理。

警方呼籲用路人，高速公路車速快，發生交通事故若無人傷亡，駕駛可自行將事故車輛位置照相標繪後，迅速將車輛移置安全處停放，如現場無適當停車位置，亦可將行車記錄器影像提供警方處理，切忌途中驟然減速、煞車或於車道中暫停。

國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝
國道三號北向58.3公里今早發生追撞事故，造成2人輕傷，1人無意識，已送往三峽恩主公醫院急救。記者朱冠諭／翻攝

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