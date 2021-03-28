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高雄男住處14樓頂墜下 路旁轎車遭砸半毀

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市鼓山區厚德路一棟大樓今發生墜樓意外，59歲陳姓男子今突然從頂樓墜落，砸中路旁停放的一輛轎車。陳男因傷勢嚴重，警消到場時已明顯死亡，目前已通知陳男家屬到場，至於為何墜樓，警方正在釐清。

據了解，陳男今早10時許，拿著一張小板凳，趁著家人不在時，從自家大樓的1樓搭著電梯直奔頂樓，沒多久就就發生墜樓憾事，附近民眾聽聞巨響後報警，警方到場時陳男已經身亡，頂樓無外力介入、打架等跡象，也未發現陳男留下的書信。

由於陳男墜樓砸毀1輛小轎車，後半部呈現半毀慘況，警方已通知車主報場，並封鎖現場由鑑識小組採證，並報請檢察官相驗。

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從頂樓墜下的陳男，砸毀住處樓下的一輛轎車，車頂半毀。圖／讀者提供
從頂樓墜下的陳男，砸毀住處樓下的一輛轎車，車頂半毀。圖／讀者提供

電梯 檢察官 車主

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