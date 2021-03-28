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影／中市公墓火警337件累翻警消 出動空拍機升高喊話

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣水情嚴峻，苗栗、台中等地將展開「供五停二」的節水措施，不過3月以來，台中市公墓火警頻傳，讓警、消疲於奔命，據統計，3月至今，已發生337起公墓、山林火警，為了提醒掃墓民眾注意防災，台中市消防局也發揮創意，昨天請出空拍機，裝上大聲公後，在大肚區等地公墓宣導，希望減少公墓火警的發生。

台中市消防局統計，從3月1日至今天中午12時為止，台中市一共發生337件的公墓、山林火警，平均一天發生12起公墓火警，不過因台灣水情嚴峻，政府已展開相關節水措施，而珍貴水資源也無形中在公墓火警中耗費，為了提醒掃墓民眾注意公墓火警的發生，昨天特別協請空拍義消，出動空拍機結合藍芽廣播的方式，在公墓廣播，提醒掃墓民眾，注意火源。

台中市消防局指出，空拍義消目前編制有20人，空拍機有29台，分發空拍義消、災害防救團體、山搜分隊、各大隊使用，空拍機平時用於搜救勤務，如水域搜救、山難搜救、火災現場勘察，此次因山林公墓火警案件太多，首次結合藍芽廣播宣導民眾掃墓注意事項，防範火災，未來會機動式視人潮狀況，利用空拍機前往公墓宣導。

台中市消防局表示，目前台灣水情嚴峻，不過公墓火警卻頻傳，也耗費珍貴的水資源，為了避免公墓火警發生，提醒民眾掃墓時，一定要記住「四不二記得」，不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得滅餘燼、記得收垃圾。

台中市公墓山林火警頻傳，台中市消防局出動空拍機配合藍芽廣播，在公墓向掃墓民眾宣導防災觀念。圖／台中市消防局提供
台中市公墓山林火警頻傳，台中市消防局出動空拍機配合藍芽廣播，在公墓向掃墓民眾宣導防災觀念。圖／台中市消防局提供
台中市公墓山林火警頻傳，台中市消防局出動空拍機配合藍芽廣播，在公墓向掃墓民眾宣導防災觀念。圖／台中市消防局提供
台中市公墓山林火警頻傳，台中市消防局出動空拍機配合藍芽廣播，在公墓向掃墓民眾宣導防災觀念。圖／台中市消防局提供

空拍機 台中市

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