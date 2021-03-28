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男子攀爬象鼻隧道 摔落50公尺峭壁命危

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

來自桃園的63歲陳姓男子今天到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑似繩索沒拉好摔落50公尺峭壁，肢體變形，當場失去呼吸心跳。花蓮縣消防局獲報前往救援，但現場都是岩石不易救援，申請空勤總隊吊掛，緊急送醫急救。

消防局指出，今天上午9點25分接獲民眾報案，一名年約63歲的陳姓男子一行3人造訪秀林鄉舊蘇花象鼻隧道，陳男在攀岩時，疑繩索未拉好摔落50公尺深，導致肢體變形、沒有呼吸心跳。消防局出動和仁、和平車組共5車9人前往救援。

但現場地形繩索救援困難，消防人員為爭取急救時效性，請求空勤總隊支援，並將傷者迅速移動到可吊掛點的空曠海灘，約11點時吊掛完成，前往和中運動場並送醫急救。

舊蘇花象鼻隧道位在和中的姑姑子斷崖之上，因新路陸續開通後，已未開放車輛通行，只能以攀岩的方式前往。由於臨海景色壯麗，吸引許多遊客前往攀爬、觀光，也有不少業者開團攬客。

現場地形繩索救援困難，消防人員為爭取急救時效性，請求空勤總隊支援。圖／警方提供
現場地形繩索救援困難，消防人員為爭取急救時效性，請求空勤總隊支援。圖／警方提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑似繩索沒拉好摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳。圖／花蓮縣消防局提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑似繩索沒拉好摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳。圖／花蓮縣消防局提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳，消防局緊急救援送醫。圖／花蓮縣消防局提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳，消防局緊急救援送醫。圖／花蓮縣消防局提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳，消防局緊急救援送醫。圖／花蓮縣消防局提供
63歲陳姓男子到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩摔落50公尺峭壁，當場失去呼吸心跳，消防局緊急救援送醫。圖／花蓮縣消防局提供

空勤總隊 蘇花公路

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