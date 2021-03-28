男子攀爬象鼻隧道 摔落50公尺峭壁命危

來自桃園的63歲陳姓男子今天到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑似繩索沒拉好摔落50公尺峭壁，肢體變形，當場失去呼吸心跳。花蓮縣消防局獲報前往救援，但現場都是岩石不易救援，申請空勤總隊吊掛，緊急送醫急救。

消防局指出，今天上午9點25分接獲民眾報案，一名年約63歲的陳姓男子一行3人造訪秀林鄉舊蘇花象鼻隧道，陳男在攀岩時，疑繩索未拉好摔落50公尺深，導致肢體變形、沒有呼吸心跳。消防局出動和仁、和平車組共5車9人前往救援。

但現場地形繩索救援困難，消防人員為爭取急救時效性，請求空勤總隊支援，並將傷者迅速移動到可吊掛點的空曠海灘，約11點時吊掛完成，前往和中運動場並送醫急救。