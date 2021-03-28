標榜「素食」鹽酥雞竟賣真雞肉 外送平台：那是店名

新北市一名茹素的張先生日前透過外送平台點了份素食鹽酥雞，不料卻吃到真的雞肉，經向外送平台反映，客服竟回應「那是店名，店名和食物不一樣」，讓他氣得上網po文，避免其他吃素民眾受害。衛生局則表示，業者葷素食製程未有效區分，可依食品良好衛生規範準則要求業者限期改善，屆期未改善完成可依食安法處6萬以上2億元以下罰鍰。

張先生PO文指出，某夜在外送平台上發現一間「街口職人素食鹽酥雞」，原本相當驚喜半夜還有素食炸物可吃，沒想到餐點送來時，標榜素食的「鹽酥雞」品項竟是真的雞肉，其他炸物也有明顯葷味，「非常憤怒，必須讓更多人知道避免受害，這間店只會在半夜營業，夜貓素友請多加留意。」

實際在外送平台上查詢，該店不僅店名標榜素食，更在炸物系列中附註「本店餐點皆為素食」，但評論中可見網友怒批「送來就是雞肉，根本詐欺」；另店址雖標註於新北市中和區中山路2段某處，卻沒有實體店面，且以同樣地址在網路上搜尋，還可找到不同店家，儼然是「幽靈廚房」。

衛生局表示，近2個月共稽查過該址3次，業者皆於限改期內完成衛生環境改善。已列管在案增加稽查頻率，若衛生環境有不符規定將限期改正，屆期未改正完成，可依違反食安法第8條處6萬以上2億元以下罰鍰。