快訊

緬甸軍方歡慶「國定殺戮日」114慘死的周六大屠殺

邰肇玫如廁掉血凍才知是子宮內膜癌三期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標榜「素食」鹽酥雞竟賣真雞肉 外送平台：那是店名

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市一名茹素的張先生日前透過外送平台點了份素食鹽酥雞，不料卻吃到真的雞肉，經向外送平台反映，客服竟回應「那是店名，店名和食物不一樣」，讓他氣得上網po文，避免其他吃素民眾受害。衛生局則表示，業者葷素食製程未有效區分，可依食品良好衛生規範準則要求業者限期改善，屆期未改善完成可依食安法處6萬以上2億元以下罰鍰。

張先生PO文指出，某夜在外送平台上發現一間「街口職人素食鹽酥雞」，原本相當驚喜半夜還有素食炸物可吃，沒想到餐點送來時，標榜素食的「鹽酥雞」品項竟是真的雞肉，其他炸物也有明顯葷味，「非常憤怒，必須讓更多人知道避免受害，這間店只會在半夜營業，夜貓素友請多加留意。」

實際在外送平台上查詢，該店不僅店名標榜素食，更在炸物系列中附註「本店餐點皆為素食」，但評論中可見網友怒批「送來就是雞肉，根本詐欺」；另店址雖標註於新北市中和區中山路2段某處，卻沒有實體店面，且以同樣地址在網路上搜尋，還可找到不同店家，儼然是「幽靈廚房」。

衛生局表示，近2個月共稽查過該址3次，業者皆於限改期內完成衛生環境改善。已列管在案增加稽查頻率，若衛生環境有不符規定將限期改正，屆期未改正完成，可依違反食安法第8條處6萬以上2億元以下罰鍰。

另針對業者葷素食製程未有效區分，可依食品良好衛生規範準則要求業者限期改善，屆期仍未改善完成，也可依違反食安法第8條處6萬以上2億元以下罰鍰。

新北市一名張先生指控外送平台上的「街口職人素食鹽酥雞」，標榜素食卻賣葷食。圖／翻攝自外送平台官網
新北市一名張先生指控外送平台上的「街口職人素食鹽酥雞」，標榜素食卻賣葷食。圖／翻攝自外送平台官網
新北市衛生局至該店址稽查。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至該店址稽查。圖／新北衛生局提供
新北市一名張先生指控外送平台上的「街口職人素食鹽酥雞」，標榜素食卻賣葷食。圖／翻攝自外送平台官網
新北市一名張先生指控外送平台上的「街口職人素食鹽酥雞」，標榜素食卻賣葷食。圖／翻攝自外送平台官網
新北市衛生局至該店址稽查。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局至該店址稽查。圖／新北衛生局提供

衛生局

延伸閱讀

男子拒不到案遭羈押 無罪後刑事補償金遭酌減

談專利連結制度實施後 主管機關應持續研究美國ANDA案例之建議

代驗廠涉不實檢驗 高、屏、東3檢驗廠負責人交保候傳

女法官遭控命少年自掌嘴 苗地院建議移送評鑑

相關新聞

新北三峽樂佩山登山客驚見屍體倒臥路旁 死者滿臉布滿蒼蠅

新北市一名50多歲趙姓男子昨日登山，不明原因倒臥三峽與烏來交界的樂佩山道路上，山友發現時，趙男瞳孔放大，滿臉是蒼蠅，無生...

車頭全毀！國道三號3車連環撞 1無意識、2輕傷送醫

國道三號北向58.3公里今早約9點半發生追撞，初步調查，年約60歲的黃男駕駛黑色小客車，疑似遭一輛營業半聯結車載運的砂石...

男子攀爬象鼻隧道 摔落50公尺峭壁命危

來自桃園的63歲陳姓男子今天到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑似繩索沒拉好摔落50公尺峭壁，肢體變形，當場失去呼吸心跳。花蓮縣...

標榜「素食」鹽酥雞竟賣真雞肉 外送平台：那是店名

新北市一名茹素的張先生日前透過外送平台點了份素食鹽酥雞，不料卻吃到真的雞肉，經向外送平台反映，客服竟回應「那是店名，店名...

影／國道休旅車暴衝撞前車 滑行6秒擦出大片火花

昨晚有網友在臉書「爆廢1公社」分享一段國道影片，一輛銀色轎車行駛在外側車道，畫面中突然出現一輛黑色轎車，從左後方直接衝撞...

屏東唯一通過MRT搜救犬Paul病逝 特搜大隊列隊送行

「一日消防，終身消防」屏東縣政府消防局特種搜救大隊日前在臉書貼文指出，屏東搜救犬Paul不敵骨肉瘤病逝的消息，令不少消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。