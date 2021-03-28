救國團表揚新北優秀青年 防疫英雄入列

青年節即將到來，每年3月救國團都會辦理慶祝與表揚活動，鑒於去年爆發全球爆發疫情，救國團新北市團委會以後疫情時代為主題，昨日在新北市青年行動年會上表揚共73位優秀青年，當中不少獲獎人都是幕後防疫功臣。

救國團自1956年起陸續辦理青年節相關活動，希望維持青年優良德行，這次青年行動年會除表揚新北市各界優秀青年外，更邀請到如DFC台灣、台灣青年民主協會與台灣芒草心慈善協會等NGO團體分享心得，好讓青年世代能參與公共議題。

上述NGO團體針對教育、社會、世代正義等議題各自分享想法，希望感染青年能夠用正能量服務國家、回饋社會。

年會上救國團表揚20位社會優秀青年以及53位學校優秀青年，包含執行首件從武漢歸國隔離任務的消防員黃志賢、防疫第一線的護理師黃玉菁，另有多名優秀體育菁英，即便受疫情影響，仍有許多青年挺身而出。

法制局長吳宗憲表示，新北市重視青年人才培育，會綜合各局處資源全力協助年輕人，成為未來台灣主人翁，也期許看到下一代努力奮鬥的精神。