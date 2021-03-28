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新北三峽樂佩山登山客驚見屍體倒臥路旁 死者滿臉布滿蒼蠅

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市一名50多歲趙姓男子昨日登山，不明原因倒臥三峽與烏來交界的樂佩山道路上，山友發現時，趙男瞳孔放大，滿臉是蒼蠅，無生命跡象，由於山勢陡峭，警方利用航空吊掛器才將男子運下山，將待檢察官相驗，釐清真正死因。

據了解，趙男昨日獨自登山，白天還有遇到其他山友，當時氣色看起來有些差，未料下午就被民眾發現倒臥山中，無生命跡象，臉上滿是蒼蠅，登山杖與相關配備都在旁邊，

三峽分局表示，警消共派出35人到場，但因為山勢險峻，沒辦法用人力將屍體運下山，只能使用航空吊掛器，所以警方於今早才將趙姓男子遺體運下山，後續將交由檢察官相驗死因，釐清男子究竟是單純猝死還是發生意外。

樂佩山海拔1560公尺，位在三峽與烏來交界，當地天氣變化大，山勢險峻，也吸引不少登山客來此挑戰自己。

趙姓男子獨自登山，沒想到卻意外死亡，相關單位已將屍體吊掛下山，將藉由相驗來釐清真正死因。圖／新北市三峽分局提供
趙姓男子獨自登山，沒想到卻意外死亡，相關單位已將屍體吊掛下山，將藉由相驗來釐清真正死因。圖／新北市三峽分局提供
趙姓男子倒臥樂佩山，他的隨身器具、登山杖都在身旁。圖／新北市三峽分局提供
趙姓男子倒臥樂佩山，他的隨身器具、登山杖都在身旁。圖／新北市三峽分局提供

烏來 山友

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