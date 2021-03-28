快訊

漲潮時間已過 長榮長賜輪脫困希望落空

吃素確實能降低胃癌發生率 醫：但要避開2類食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國道休旅車暴衝撞前車 滑行6秒擦出大片火花

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

昨晚有網友在臉書「爆廢1公社」分享一段國道影片，一輛銀色轎車行駛在外側車道，畫面中突然出現一輛黑色轎車，從左後方直接衝撞，黑車碰上銀車後側翻往左側滑出，持續在路面滑行，磨擦出大片火花，十分驚險，不過駕駛立即停車查看，看似無大礙。經警方酒測，駕駛人均無酒駕；駕駛人均依規定繫妥安全帶，未有人員受傷。

警方3月26日下午5時50分許接獲通報，國道3號南向62公里大溪路段有一起交通事故，立即派遣巡邏車前往處理。

事故發生時，後方車輛的行車紀錄器拍下現場畫面，經查，年約37歲的陳男駕駛黑色轎車行經國道3號南向62公里大溪路段，疑因恍神，未依規定變換車道，擦撞外側車道的一輛銀色轎車後側翻，滑行數十公尺，磨擦出大片火花。

警方呼籲用路人遵守交通規則，變換車道應使用方向燈，否則依法將處3000元以上6000元以下罰鍰。

國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，肇事駕駛疑因恍神釀禍。記者朱冠諭／翻攝
國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，肇事駕駛疑因恍神釀禍。記者朱冠諭／翻攝
國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，肇事駕駛疑因恍神釀禍，事故發生時車體持續在路面滑行，擦出一大片火花，十分驚險。記者朱冠諭／翻攝
國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，肇事駕駛疑因恍神釀禍，事故發生時車體持續在路面滑行，擦出一大片火花，十分驚險。記者朱冠諭／翻攝
國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，圖為遭撞車輛。記者朱冠諭／翻攝
國道3號南向62公里大溪路段一起交通事故，圖為遭撞車輛。記者朱冠諭／翻攝

車道 國道

延伸閱讀

影／洗車打錯檔？自動前進 超扯撞上前車

追撞貨櫃車乘客噴車外 台南鹽水轎車擠6人輕重傷送醫

涂善存BL劇爆紅男女通吃 吻技炸火花被讚good kisser

影／蹩腳倒車5次！轎車撞後不理 車主報警

相關新聞

新北三峽樂佩山登山客驚見屍體倒臥路旁 死者滿臉布滿蒼蠅

新北市一名50多歲趙姓男子昨日登山，不明原因倒臥三峽與烏來交界的樂佩山道路上，山友發現時，趙男瞳孔放大，滿臉是蒼蠅，無生...

影／國道休旅車暴衝撞前車 滑行6秒擦出大片火花

昨晚有網友在臉書「爆廢1公社」分享一段國道影片，一輛銀色轎車行駛在外側車道，畫面中突然出現一輛黑色轎車，從左後方直接衝撞...

屏東唯一通過MRT搜救犬Paul病逝 特搜大隊列隊送行

「一日消防，終身消防」屏東縣政府消防局特種搜救大隊日前在臉書貼文指出，屏東搜救犬Paul不敵骨肉瘤病逝的消息，令不少消防...

撿充電線誤踩油門 中壢轎車暴衝撞毀2汽車、16機車

桃園中壢今早7點左右，29歲陳姓駕駛一台黑色小客車由中豐路往元化路方向行駛時，為了撿掉落的充電線誤踩油門，往前衝撞，造成...

不肖業者假宣導真推銷 台中消防局籲民不要上當

台中市消防局近來接獲市民通報，有不肖業者宣稱受到消防局委託，假借消防宣導名義，實則推銷消防商品，消防局提醒，消防局不會授...

大坑經補車庫停車場深夜飆車甩尾 中市府：設護欄擋

台中大坑經補庫免費停車場，深夜上演飆車及甩尾擾人清夢，市政府交通局接獲民眾陳情，在停車場內密集擺設紐澤西護欄，遏止飆車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。