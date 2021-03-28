影／國道休旅車暴衝撞前車 滑行6秒擦出大片火花

昨晚有網友在臉書「爆廢1公社」分享一段國道影片，一輛銀色轎車行駛在外側車道，畫面中突然出現一輛黑色轎車，從左後方直接衝撞，黑車碰上銀車後側翻往左側滑出，持續在路面滑行，磨擦出大片火花，十分驚險，不過駕駛立即停車查看，看似無大礙。經警方酒測，駕駛人均無酒駕；駕駛人均依規定繫妥安全帶，未有人員受傷。

警方3月26日下午5時50分許接獲通報，國道3號南向62公里大溪路段有一起交通事故，立即派遣巡邏車前往處理。

事故發生時，後方車輛的行車紀錄器拍下現場畫面，經查，年約37歲的陳男駕駛黑色轎車行經國道3號南向62公里大溪路段，疑因恍神，未依規定變換車道，擦撞外側車道的一輛銀色轎車後側翻，滑行數十公尺，磨擦出大片火花。