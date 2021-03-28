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不肖業者假宣導真推銷 台中消防局籲民不要上當

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局近來接獲市民通報，有不肖業者宣稱受到消防局委託，假借消防宣導名義，實則推銷消防商品，消防局提醒，消防局不會授權，或委託民間單位辦理防火宣導，且不會以電話進行消防宣導，居家訪視宣導時，消防員都會穿著消防局制式服裝、佩戴有識別證等以證明身分，呼籲市民遇到類似狀況時，提高警覺，若有需要防火宣導，可親洽各大隊、分隊，或線上申請即可。

台中市消防局表示，近來消防局接獲民眾及公司反映，有自稱受消防局委託的民間團體「全民防災協會」、「消防應變推廣協會」，來電或傳真至各公司行號表示，依消防法規定協助辦理防火講習或宣導，要求民眾或公司配合安排時間辦理上課，且表示為義務性、免費的講習，但至公司行號或場所實行防火宣導後，卻在現場販售消防商品，這是一種假借免費宣導卻真推銷的商業手法，請民眾勿上當受騙。

台中市消防局呼籲，民眾或公司若有辦理防火宣導等需求，可向消防局網站線上申請或向當地消防大（分）隊洽詢；另各消防分隊同仁、婦女防火宣導隊，也會定期進行轄區居家訪視宣導或災後訪視，宣導時皆穿著制式服裝、佩戴有識別證等以證明身分。

台中市消防局提醒，民眾若接到詐騙電話或傳真，應不予理會或予以拒絕；若有任何詐騙或恐嚇行為，可檢具相關事證，向市府警察局、派出所等提出檢舉；如已購買產品所生的消費爭議，可向市府法制局消費者服務中心或消保官申訴。

另有關滅火器及住宅用火災警報器等常見消防器材，依消防法應取得登錄機構認可，並附加認可標示後才可銷售、陳列或設置使用，民眾選購滅火器或住宅用火災警報器等消防器材時，請認明附有認可標示才有安全保障。

近來有不肖業者假借台中市消防局名義，利用防火宣導機會，向民眾兜售商品，台中市消防局提醒民眾注意。圖／台中市消防局提供
近來有不肖業者假借台中市消防局名義，利用防火宣導機會，向民眾兜售商品，台中市消防局提醒民眾注意。圖／台中市消防局提供
市民有防火宣導需求，可親洽各駐地大隊、分隊或直接線上申請，前往宣導的消防隊員，都會配戴證件、穿著制服，以資辨別。圖／台中市消防局提供
市民有防火宣導需求，可親洽各駐地大隊、分隊或直接線上申請，前往宣導的消防隊員，都會配戴證件、穿著制服，以資辨別。圖／台中市消防局提供

台中市 詐騙 火災

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