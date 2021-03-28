屏東唯一通過MRT搜救犬Paul病逝 特搜大隊列隊送行

「一日消防，終身消防」屏東縣政府消防局特種搜救大隊日前在臉書貼文指出，屏東搜救犬Paul不敵骨肉瘤病逝的消息，令不少消防局特搜大隊的同仁感到不捨。特搜大隊不僅替Paul處理後事，還在送行時列隊向牠致敬。

特搜大隊指出，5歲多的Paul是屏東縣6隻搜救犬中，唯一通過搜救犬隊國際任務測驗（MRT）的搜救犬，曾參與2018年花蓮大地震搜救，去年被授予1線4星階級，特搜同仁都將牠視如己出。

特搜大隊表示，從paul發現病徵、開刀、化療，歷經一年多調適，仍不敵病魔，於3月24日病逝，交由寵物禮儀業者處理Paul後事，送行時還列隊向牠致敬，更表揚牠救難功勳事蹟。