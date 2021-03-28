大坑經補車庫停車場深夜飆車甩尾 中市府：設護欄擋

台中大坑經補庫免費停車場，深夜上演飆車及甩尾擾人清夢，市政府交通局接獲民眾陳情，在停車場內密集擺設紐澤西護欄，遏止飆車。

台中市政府警察局表示，將針對經補庫停車場及可能發生的場域加強防制取締，避免發生類似情形。停車場雖非屬道路範圍，如有接獲民眾報案，警方將到現場查處或勸導，若噪音過大將拍照蒐證或調閱監視器查明行為人車，送環保局究辦。

環保局說明，民眾若發現噪音車輛，可記錄車號、發現地點、時間及妨害安寧事實或違規的照片或影片，直接至「噪音車檢舉網站」通報，點「我要報案」登打所需資料，系統受理後環保局將依法通知車輛到檢，若檢測不合格則依法告發處分，要求車主限期改善。

交通局提到，經補庫停車場為免費停車場，約有500多格的停車格位，提供大坑地區9號及10號步道爬山民眾方便停車，假日全天停車率幾乎100％。