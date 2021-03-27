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汐止女駕駛逆向違停拒絕配合警方 最高可罰3萬元

中央社 / 新北27日電

59歲劉姓汽車駕駛今天下午在新北市汐止區中興路上逆向違停，遇警要求出示證件竟拒絕，還說：「自己錢多、要開就開」等語便離去。警方說，將依法舉發，最高可罰3萬元、並吊扣駕照。

新北市汐止警分局今天表示，張姓員警下午3時許巡經汐止區中興路，發現一輛自小客車逆向違停，於是上前要求59歲劉姓女駕駛出示證件，劉女不但拒絕配合，並告知警方：「自己錢多、要開就開」等語遂逕行離去，將依道路交通管理處罰條例舉發違規。

警方說，不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員的指揮或稽查，可處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；汽車駕駛人於5年內違反此項規定2次以上者，處3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

此外，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

汐止 違停

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