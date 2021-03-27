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回家撞見小偷遭刺心臟！他奔50公尺痛苦倒地 送醫身亡

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影／汽車自撞分隔島翻車 肇事駕駛疑打瞌睡釀禍

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區秀朗橋頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛何姓男子疑打瞌睡釀禍，臉部、右腳多處擦挫傷，送醫後意無大礙。男酒測值為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午5時27分獲報，新店區中正路與復興路交叉路口發生車禍事故，疑似有人受困車內，救護人員到場發現一輛休旅車側翻躺在馬路上，駕駛何姓男子（21歲）臉部、右腳多處擦挫傷，意識清醒，由救護車送醫後無大礙。

何男今天下午開車行經新店區復興路往秀朗橋欲前往中和區，行駛內側車道的何男，通過復興路與中正路口時，不知為何整輛車往左偏移，左前輪擦撞分隔島後往右側翻躺在車道上，嚇壞後方車輛，連忙閃開才未發生追撞事故。

據了解，何男自稱因精神不濟有點疲勞駕駛，不小心打瞌睡，以致車子重心偏移，才不慎擦撞中間分隔島而翻車。經警方檢測，何男酒測值為零，確實事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市新店區秀朗頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區秀朗頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區秀朗橋頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區秀朗橋頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區秀朗頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區秀朗頭今天下午發生一起汽車自撞分隔島翻車意外，肇事駕駛疑打瞌睡釀禍。記者王長鼎／翻攝

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