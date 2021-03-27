影／好危急！男大腿夾後車斗尾板間 消防到場1分鐘搞定
邱姓男子今天駕駛小貨車到嘉義地藏庵參拜，中午1時許站在小貨車後方升降尾板時，左大腿陷入尾板與車斗夾縫中，受困無法脫身，經通報消防員到場用器材將尾板與車頭完全撐開，才順利幫男子脫困，送醫治療幸無大礙。
據了解，63歲邱姓男子小貨車後尾板疑似故障，他當時拿著遙控器站尾板上處理，尾板忽然升起，他走避不及，左大腿順勢滑落車斗和尾板間空隙，受困無法離開。
邱男友人一直想方設法助他脫困，但大腿卻夾在其中越夾越緊，邱痛苦不已，友人立即通報消防隊幫忙。
東區消防分隊獲報到場，研判車斗不論開合都只會越夾越緊，當機立斷使用器材工具撐開車斗和後尾門，1分鐘後就讓邱男大腿脫困，初判左腿有約5公分撕裂傷，包紮後送醫，現場民眾看到消防隊處理速度，直言「專家處理就是不同，速度好快！」
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