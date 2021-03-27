5尊百年神像遭竊 台南左鎮過嶺天后宮懸賞20萬破案獎金

台南市左鎮區過嶺天后宮供奉的天上聖母等5尊百年神像，25日傳出遭竊，廟方心急如焚，懸賞20萬元破案獎金，希望早日找回。新化警分局據報後相當重視，多次前往現場勘查尋找破案蛛絲馬跡，懷疑有專門竊取神像文物的集團，正全力偵辦，也呼籲民眾提供線索。

廟方表示，失竊神像分別是天上聖母、千里眼、順風耳、中壇元帥和福德正神，是清朝時期祖先度海來台時帶來奉祀，是庄民的心靈依靠，25日早上前往上香拜拜時，發現神龕鐵門門鎖遭人破壞，5尊神像失竊，只留下年代較近的兩尊神像。