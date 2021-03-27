5尊百年神像遭竊 台南左鎮過嶺天后宮懸賞20萬破案獎金
台南市左鎮區過嶺天后宮供奉的天上聖母等5尊百年神像，25日傳出遭竊，廟方心急如焚，懸賞20萬元破案獎金，希望早日找回。新化警分局據報後相當重視，多次前往現場勘查尋找破案蛛絲馬跡，懷疑有專門竊取神像文物的集團，正全力偵辦，也呼籲民眾提供線索。
廟方表示，失竊神像分別是天上聖母、千里眼、順風耳、中壇元帥和福德正神，是清朝時期祖先度海來台時帶來奉祀，是庄民的心靈依靠，25日早上前往上香拜拜時，發現神龕鐵門門鎖遭人破壞，5尊神像失竊，只留下年代較近的兩尊神像。
新化警分局已全力偵辦中，並調出監視器影像過濾可疑人車，因之前南化區龍虎寺林府大使及虎爺神像遭竊，被銷贓到台中，警方順利追回；還有玉井區豐里上帝廟「張公法主」神像失竊44天，警方也趕在新廟落成前順利找回，新化警方強調，神像是地方居民信仰中心，價值難以用金錢衡量，一定會全力找回也請民眾踴躍提供線索。
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