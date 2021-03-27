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沒錢男子邀小黃司機到卡拉OK大吃大喝慶生 店家怒報警

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子口袋沒錢，日前還大方邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，結束後因無法付帳，店家和司機怒報警。警方發現張男近一個月來已四度故技重施，讓受害店家無法忍受。警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

29歲張姓男子3月12日凌晨4時，在北市搭乘計程車，上車後跟陳姓司機說，「今天我生日，陪我唱歌多給你車資1500元。」陳姓運將心想，陪唱歌半小時可多賺1500元，有好康不賺白不賺，便開心陪張男到新莊區瓊林路一家卡拉OK內消費。

直到上午6時，張男已不勝酒力，司機向他索取陪慶生及車資共2425元，張男卻雙手一攤表示，身上沒半毛錢，店家一聽也傻眼，張男白吃白喝讓店家損失酒菜及場地費3000多元，二人怒報警。

事隔不到8天，3月22日晚上張男又故技重施，依樣畫葫蘆跑到新莊區瓊林路另一家卡拉OK，跟店家誆稱自己身上帶了三萬元要慶生，要店家將送酒上菜，他一個人就喝了高粱酒1瓶、各類菜色、甜點8個、水餃1份，還要店家幫他買蛋糕，一共消費4800元，張男獨自在店內吃飽喝足，隔天凌晨3時許店家向他索討費用，他一樣開口就說身上沒錢，店家只有報警處理。

「你是不是又過生日了。」員警獲報趕到卡拉OK店，當場認出又是白吃白喝慣犯張男，警詢後再次以詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，張男以相同手法在一個月至少詐騙4次得逞，警方呼籲其他店家要提高警覺，避免再受騙上當。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子口袋沒錢還邀小黃司機一起到卡拉OK大吃大喝慶生，因無法付帳，店家和司機怒報警。記者王長鼎／翻攝

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