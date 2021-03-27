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男大生帶3學妹到麻將協會「習藝」 結果全到警局報到

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局，日前查抄轄內漢口街一家麻將協會，帶回20多名賭客，這些賭客中有8名大學生，警方將他們帶回警局後，家人聞訊趕到派出所，氣得大罵平常不讀書都只會玩，最後全都以賭博罪送辦。

這8名大學生分成兩桌，一桌是新北市一間私立大學的學長，帶著想學打牌的3名學妹到麻將協會「習藝」兼見世面；另一桌則是台北市私立大學的學生，因為在租屋處打牌被室友嫌太吵，乾脆到麻將協會玩得痛快，兩桌學生彼此不相識。

這8名大學生看到警方上門，相當慌張及害怕，也擔心警方會通知學校，他們原本否認賭博，只說因為學校下午沒有課，才會相約打麻將，大學生哀求只是一時好玩，拜託警方不要通知家人與學校，但最後在問訊時實在無法抵賴，才坦承有小賭金錢，贏的人請輸家吃飯。

警方日前接獲檢舉，這家麻將協會涉嫌經營賭場，賭客間有金錢對賭，協會則有抽頭，平時生意興隆，還違法裝潢將防空地下室改建成可容納五桌的麻將室，並將客人分流為年長與年輕，年長在樓上打牌，年輕人在地下室。警方偵訊後將大學生及其他賭客共20餘人、廖姓負責人在內的兩名員工，依賭博罪移送法辦。

台北市警方查抄麻將協會，帶回8名大學生。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查抄麻將協會，帶回8名大學生。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查抄麻將協會，帶回8名大學生。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查抄麻將協會，帶回8名大學生。記者廖炳棋／翻攝

麻將 大學生

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