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男子玩TikTok遇援交詐財 警分析詐騙3步驟

中央社 / 台北27日電

刑事局今天表示，經統計，從1月至2月底止，「色情應召詐財」共發生48件，歹徒依3步驟實施詐騙，包含稱兼職援交等，一名30歲男子在TikTok認識一名女網友，事後遭騙8萬元。

刑事警察局發布新聞資料指出，分析「色情應召詐財」的3步驟詐騙手法，歹徒使用通訊軟體個人照片會設置美女帥哥照，並主動找被害人攀談，表達有兼職援交。

歹徒與被害人談妥援交價格，誆稱需繳保證金，要求以遊戲點數或超商代碼繳費。被害人匯款後，卻遲見不到對方，事後帳號遭封鎖或接到不明人士恐嚇電話，才知遇詐騙。

刑事局指出，住台中、從事服務業的30歲陳姓男子在短影音應用程式TikTok看影片時，遇到一名女網友主動攀談，2人相談甚歡，過程中女網友刻意提到有援交，陳男事後提供聯絡方式給對方。

陳姓男子事後接到來電，對方供稱要與女網友見面，需赴超商買遊戲點數當訂金，陳男誤信，前往超商買新台幣8萬元遊戲點數，並把序號及密碼轉交給對方，事後卻遲未見到女網友，才發覺遇詐騙。

刑事局呼籲，遊戲點數卡僅能儲值至會員帳號內買遊戲周邊商品，無法確認身分及繳保證金，購買後不要輕易交付儲值卡序號、密碼，相關宣導可上「165全民防騙網」。

詐騙 援交

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