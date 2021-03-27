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抗旱掃墓不要燒雜草！台中墓地火災燒掉一輛BMW給祖先

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

清明連假將至，民眾陸續已開始掃墓，面對水情吃緊，台中市消防局、民政局一起呼籲，千萬不要再亂燒雜草，金紙燃燒要確定滅火，不要亂丟菸蒂，上周台中市大甲一處公墓發生火災，民眾開車祭祖，一輛BMW也淪陷，燒給祖先了，消防局呼籲一定要撲滅餘燼，不要讓台中水情加劇。

經濟部宣布台中供水4月6日起轉「紅燈」，實施分區供水「供五停二」，每年清明連假掃墓，失火不斷，消防局今年繃緊神經，因為一場火警需用到大量水源救災，對節水、抗旱一定有影響。

台中市民政局長吳世瑋說，上周有民眾到大甲第一公墓掃墓，引發火警，出動2輛消防車才滅火，一輛BMW自小客車全毀，公墓燃燒部份面積約200名方公尺。

消防局指出，未來兩周是清明掃墓的高峰期，消防局已在各主要公墓派遣人員、車輛實施駐點警戒、巡邏及宣導，提醒民眾出門前記得攜帶可裝水的容器（如水桶、寶特瓶、塑膠袋等），可以洗手、熄滅紙錢餘燼，也可以用來簡單清洗墓園。

民政局不斷提醒，掃墓可以割草，但避免燃燒雜草，如需焚燒金紙請配合紙錢集中焚燒，減少火源落地機會。

台中市民政局長吳世瑋說，上周有民眾到大甲第一公墓掃墓，引發火警，出動2輛消防車才滅火，一輛BMW自小客車全毀，救火要用大量水源，抗旱期間呼籲民眾不要引火。圖／台中市消防局提供
台中市民政局長吳世瑋說，上周有民眾到大甲第一公墓掃墓，引發火警，出動2輛消防車才滅火，一輛BMW自小客車全毀，救火要用大量水源，抗旱期間呼籲民眾不要引火。圖／台中市消防局提供
台中市民政局長吳世瑋說，上周有民眾到大甲第一公墓掃墓，引發火警，出動2輛消防車才滅火，一輛BMW自小客車全毀，救火要用大量水源，抗旱期間呼籲民眾不要引火。圖／台中市消防局提供
台中市民政局長吳世瑋說，上周有民眾到大甲第一公墓掃墓，引發火警，出動2輛消防車才滅火，一輛BMW自小客車全毀，救火要用大量水源，抗旱期間呼籲民眾不要引火。圖／台中市消防局提供
清明連假將至，上周台中市大甲一處公墓發生火災，民眾開車祭祖，一輛BMW也淪陷，燒給祖先了，消防局呼籲一定要撲滅餘燼，不要讓台中水情加劇。圖／台中市消防局提供
清明連假將至，上周台中市大甲一處公墓發生火災，民眾開車祭祖，一輛BMW也淪陷，燒給祖先了，消防局呼籲一定要撲滅餘燼，不要讓台中水情加劇。圖／台中市消防局提供

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