科技執法助功屏東火車站違停數奪冠 民眾批：根本搶錢

屏東縣警察局引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，經測試後，3月8日正式啟用，取締至今，屏東火車站前取締件數始終高居不下，甚至引起不少民眾反彈，在缺乏臨時停靠空間的情況下，這樣的取締方式根本「搶錢」。對此，屏東縣政府警察局交通隊表示，未來會視情況，來研議如何彈性調整。

交通隊初估，3月12日至今26日為止，屏東市6處取締區域，屏東火站前西側以600多件奪冠，第二名則是屏東火車站東側約拍下300多件。

交通隊分析，以取締件數最多的屏東火站前西側估算，取締總數超過復興北路、民生路等路段，且每日取締平均件數，更是高達40件左右，是取締的超級熱區。

取締至今，曾有過一段時間，火車站前臨停、違停亂象一掃而空，但仍有不少不知情的民眾遭取締。有部分民眾察覺科技執法的LED跑馬燈與告示牌，則會刻意閃避，或精算在3分鐘內駛離。

林姓男子表示，接送親友最困擾的是遇上火車誤點，如果不能立刻接到人，又怕被取締，只能開著車，一直在火車站前兜圈，來防止遭設備取締，且火車站周圍幾乎都畫設紅線，根本不能臨停等帶，且其他汽機車接送區，也幾乎都被計程車占滿。

林男還說，除了前站不好方便停等之外，後站道路也相當狹窄，經常車滿為患，因此，只要到火車站接送，不只要煩惱停車位，還要擔心挨罰，更直呼這樣的取締方式根本是「搶錢政策」。

也有民眾認為，守法固然重要，但現況衍生的停車問題，還是希望相關單位能找出一套合理的解決辦法。