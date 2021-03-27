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大港開唱民眾陸續湧入會場 警方管制周邊交通
高雄流行音樂中心表演廳「海音館」今天測試，同時「大港開唱」也同步在鄰近的駁二藝術特區登場，今天中午已有上千遊客、聽眾陸續湧入會場，警方動員百餘人次管制附近道路，疏導交通。
警方表示，3月27日、28日中午12點至晚上10點，派員管制鹽埕區大義街至大勇路的公園二路往碼頭區路段，鹽埕區必信街也從大義街管制到大勇路設行人徒步區，今天高雄流行中心海洋音樂館測試，也封閉真愛路，請遊客配合員警及義警指揮交通。
由於串聯駁二特區及蓬萊港區的大港橋暫停旋轉，高雄市警鹽埕分局及高雄港務警察總隊，已派員在大港橋兩端管制上橋人數，並禁止在橋上逗留等行為。
警方表示，為避免周邊塞車，請民眾多搭乘大眾交通運輸工具，汽機車請停放公園路停車場、立體停車場、蓬萊倉庫與棧二庫停車場。
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