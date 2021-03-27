快訊

台股萬六你暴富了嗎？十大證券商網路排名揭曉

邊境開放承認中國疫苗是政治籌碼？ 指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線伸港段淤泥滲漏路面惹禍 釀3車車禍2人受傷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台61線彰化伸港南下路段，昨天深夜疑似有車輛載送的淤泥滲漏到路面，造成連續3輛車發生意外，其中一輛車翻了四腳朝天，幸好車上2人都輕傷，送醫沒有生命危險，警方發現地面淤泥是一輛載著淤泥的半聯結車沿途掉落，將處3000元以上1萬8000元以下的罰款。

昨天深夜11點多，台61線南下164.4K外側車道共有3車發生意外，路面全是淤泥，警方說，先是陳姓駕駛開過淤泥路面後自撞，接著黃姓駕駛的休旅車也在壓過淤泥後，失控打滑後翻車，導致駕駛與乘客兩人受傷，最後洪姓駕駛的駕車也在經過淤泥路段後先撞上前方翻車車輛後而停駛，

警方接獲報案到場警戒，通知彰化工務段清理淤泥，現場花了2個多小時才清除完畢，封閉外側車道直到今天凌晨約2點才開通。警方表示，意外發生時立即往前攔下由陳姓司機所開的半聯結車，確認是車輛載運的淤泥滲漏造成，將依照道路交通管理處罰條例第30條規定，所載貨物有滲漏情況，將可處3000元以上，18000元以下的罰鍰。

台61線彰化伸港南下路段，疑因地面大片淤泥導致3車輛發生事故，其中一輛車還翻車呈現四腳朝天。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線彰化伸港南下路段，疑因地面大片淤泥導致3車輛發生事故，其中一輛車還翻車呈現四腳朝天。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線南下164.4K外側車道共有3車發生意外，路面全是淤泥。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線南下164.4K外側車道共有3車發生意外，路面全是淤泥。圖／翻攝彰化踢爆網

車道

延伸閱讀

南投婦人騎機車疑因坑洞摔死 法院判國賠640萬

台江大道又發生自撞車禍 駕駛：希望有條平安回家的路

台61線上遭連續開單14次吞4萬2罰單 他痛批：惡意檢舉

影／國道緩撞車又被撞慘！竹南段清理路面 轎車一頭撞上

相關新聞

大港開唱民眾陸續湧入會場 警方管制周邊交通

高雄流行音樂中心表演廳「海音館」今天測試，同時「大港開唱」也同步在鄰近的駁二藝術特區登場，今天中午已有上千遊客、聽眾陸續...

影／國一中山高台南仁德段火燒車 駕駛及時逃出車全毁

國道1號中山高南下仁德路段332.7公里處，中午12點40分左右一輛小貨車突然起火，小貨車駕駛發現車頭冒煙後趕忙停車在路...

影／結合「鮭魚之亂」 消防員爆笑宣導不濫用救護車

臺南市政府消防局第二大隊下營分隊拍攝一部珍惜救護資源的宣導影片，搭上最近火紅的「鮭魚之亂」的時事梗，影片主要描述狂吃鮭魚...

抗旱掃墓不要燒雜草！台中墓地火災燒掉一輛BMW給祖先

清明連假將至，民眾陸續已開始掃墓，面對水情吃緊，台中市消防局、民政局一起呼籲，千萬不要再亂燒雜草，金紙燃燒要確定滅火，不...

科技執法助功屏東火車站違停數奪冠 民眾批：根本搶錢

屏東縣警察局引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，經測試後，3月8日正式啟用，取締至今，屏東火車...

台61線伸港段淤泥滲漏路面惹禍 釀3車車禍2人受傷

台61線彰化伸港南下路段，昨天深夜疑似有車輛載送的淤泥滲漏到路面，造成連續3輛車發生意外，其中一輛車翻了四腳朝天，幸好車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。