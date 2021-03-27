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台61線伸港段淤泥滲漏路面惹禍 釀3車車禍2人受傷
台61線彰化伸港南下路段，昨天深夜疑似有車輛載送的淤泥滲漏到路面，造成連續3輛車發生意外，其中一輛車翻了四腳朝天，幸好車上2人都輕傷，送醫沒有生命危險，警方發現地面淤泥是一輛載著淤泥的半聯結車沿途掉落，將處3000元以上1萬8000元以下的罰款。
昨天深夜11點多，台61線南下164.4K外側車道共有3車發生意外，路面全是淤泥，警方說，先是陳姓駕駛開過淤泥路面後自撞，接著黃姓駕駛的休旅車也在壓過淤泥後，失控打滑後翻車，導致駕駛與乘客兩人受傷，最後洪姓駕駛的駕車也在經過淤泥路段後先撞上前方翻車車輛後而停駛，
警方接獲報案到場警戒，通知彰化工務段清理淤泥，現場花了2個多小時才清除完畢，封閉外側車道直到今天凌晨約2點才開通。警方表示，意外發生時立即往前攔下由陳姓司機所開的半聯結車，確認是車輛載運的淤泥滲漏造成，將依照道路交通管理處罰條例第30條規定，所載貨物有滲漏情況，將可處3000元以上，18000元以下的罰鍰。
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