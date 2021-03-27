「我要吃牢飯！」 台南男自首搶學童自行車結果被送醫

「我要吃牢飯」台南市44歲吳姓男子疑罹躁症，前晚自稱在安南區安中路三段附近，強奪一國小女童的自行車，牽該自行車到台南市五分局要求自首，但經轄區三分局並未接獲相關報案，徹夜調閱監視器，也未發現吳所指情事，昨天經與家屬聯繫，指他有精神上的疾病，請求警方協助送醫，經吳本人同意送醫外，警方也將該自行車影像通知該校，了解有無學生遺失自行車。

台南市警三分局據報通報，吳前晚牽一部自行車至和緯派出所要求「自首」，自稱當晚8時多在安南區安中路三段保安大隊對面強行奪取1名國小女童的自行車，要求警方逮捕他，表明「我要吃牢飯」。

據調查，吳表示故意要犯重大刑案，讓三分局難堪，所以才到五分局自首。然而，轄區派出所並無接獲類此報案。

經三、五分局協調後，由三分局安南派出所將吳帶返所，也詳細描述搶案時地及過程，但派出所整夜調閱監視器清查，確認並未發現上述案件。同時，警方公布該部腳踏車影像，詢問學校 是否有學生遺失。