影／結合「鮭魚之亂」 消防員爆笑宣導不濫用救護車

臺南市政府消防局第二大隊下營分隊拍攝一部珍惜救護資源的宣導影片，搭上最近火紅的「鮭魚之亂」的時事梗，影片主要描述狂吃鮭魚的大學生因為肚子太撐而打電話叫救護車，而間接耽誤另一頭即將急產的孕婦使用救護車的權利。

內容使用無厘頭及詼諧搞笑的方式傳達出救護資源應該用在適當的時機點，民眾切莫因爲貪圖自身的方便而剝奪其他更需要救護車的人的權利。

第二大隊大隊長丁春能表示，目前統計救護案件內，有許多案件患者主訴皆不符合緊急傷病患的要件，且目前二大轄區分隊皆只有一輛救護車，若該轄區救護車出勤，其他單位的救護車支援時間大約15-20分鐘以上，故在此宣導民眾請珍惜救護資源勿濫用，讓使用救護車的機會給予真正需要的人。