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竊盜犯缺錢參加網路活動 改名「蕭亮搞玩」人遭警逮捕

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市無業的蕭姓女子在健身房行竊他人皮夾4千元，仍因缺錢參加Youtube團體舉辦的改名活動，順利拿到1萬元獎金，警方循線將她逮捕時，發現身分證名字不對，一度困惑，事後簫女才坦承改名，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，蕭女（40歲）今年3月初在台北市一家健身房，見置物櫃有一皮夾無人看管，伸手摸走將裡面4千元占為己有，隨後花光。

蕭女在網路看到近日「較夯」的Youtube團體「亮搞玩」舉辦「名字裡有『亮搞玩』3個字，就可領1萬元現金」活動，因缺錢前往參加，最後順利拿到1萬元。

警方鎖定蕭女藏匿新北市新莊區，日前循線前往逮捕，不過發現她身分證名字竟為「蕭亮搞玩」，名字突兀，又與涉竊盜案的嫌犯名字不吻合，一度困惑，事後蕭女才坦承參加改名活動，警方詢後將她依竊盜罪嫌送辦。

蕭女（右）因缺錢到健身房行竊4千元，又參加Youtube團體舉辦的1萬元獎金活動。圖／翻攝自亮搞玩臉書粉絲專頁
蕭女（右）因缺錢到健身房行竊4千元，又參加Youtube團體舉辦的1萬元獎金活動。圖／翻攝自亮搞玩臉書粉絲專頁

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