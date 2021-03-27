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男子單車壞掉偷老阿嬤單車代步 哀求「不是故意的」
高雄市美濃區張姓男子單車故障，隨意偷走路旁一輛未上鎖單車騎走，10天後失主兒子在菜市場發現疑似媽媽失竊單車報警處理，警方人贓俱獲，張姓嫌犯落網後哀求原諒，老阿嬤也不想追究。警方說，偷竊是公訴罪，即使失主願意原諒也要依法處理。
本月中旬，美濃蘇姓七旬阿嬤將單車停放雙峰公園，要回家時發現單車被偷，23上午9點多，阿嬤的兒子在菜市場發現疑似失竊單車，通報美濃分駐所員警處理。
警方今天指出，員警到場時發現，33歲張姓男子就在單車旁，張男坦承偷車，但他辯解說，「我不是故意的」，因為單車壞掉無法騎，單車店老闆不願意修，最後只好上街找尋未上鎖單車當代步工具。
張嫌向老阿嬤哀求不要追究，老阿嬤也願意原諒。警方說，竊盜罪是非告訴乃論罪，全案調查完畢依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦；民眾外出要將單車上鎖，別讓宵小有機可趁。
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