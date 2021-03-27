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八旬翁疼女兒要匯39萬修屋 聽到真女兒聲音才保血汗錢
基隆市一名八旬老翁十分疼愛女兒，前天接獲詐騙集團冒稱女兒的電話，謊稱要整修房屋需要一筆費用，老翁因電話裡頭的聲音很像女兒，信以為真到銀行到提領39萬元。行員擔心被騙且看他有點緊張報警，警方到場後勸阻，打通他女兒的手機，老翁親自和女兒說話才發現是騙局，畢生積蓄險遭騙走。
基隆市第一分局忠二路派出所25日下午接獲報案，愛三路某銀行有民眾欲提領鉅額疑有遭詐騙，巡佐張志忠趕赴現場，見一名80多歲老翁在櫃檯前有點緊張，急著要匯款。經了解他接到自稱女兒的電話，電話中女兒說要整修房屋需要一筆費用，老翁誤以為是自己親生的女兒，前往銀行提領現金，想幫助女兒修屋。
張志忠先安撫老翁情緒，再解釋他可能被騙，並說詐騙集團很多這種招術。張志忠在現場幫忙打電話給他女兒求證，女兒在電話中告知父親她沒有要整修房屋，「那是詐騙集團在騙你，不要匯錢」。父親聽完女兒的話後才安心，放下心中的大石。
警方聯繫老翁的兒子來將他帶回，家屬十分很感謝警方的幫忙，稍晚一步恐怕老人家辛苦存的血汗錢就被騙走了。
第一分局表示，這手法是詐騙集團老哏，但年紀大的長輩仍容易受騙，警方提醒民眾，詐騙集團手法花樣百出，假借家人名義、貨到付款等方式讓民眾陷入陷阱，接到類似電話一定要冷靜，不可以被對方牽著走，可向附近派出所或撥打165專線詢問。
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