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討債不成持鐮刀揮砍兩男雙雙掛彩 蘇澳警火速趕到處理

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮一名張姓男子疑似與傅姓男子發生債務糾紛，討成不成釀成口角，張持鐮刀揮砍，傅急拿椅子抵抗，兩人雙雙掛彩；蘇澳警方火速趕到現場制止，兩人分別送醫沒有大礙，全案正由警方朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

蘇澳警分局偵查隊長曾偉豪說，南方澳派出所26日下午5時55分接獲報案，蘇澳鎮江夏路25號前有民眾糾紛，因事發地點距南方澳派出所不遠，警方很快就趕抵現場處理。

當時兩男正在爭吵，地上血跡斑斑。警方初步了解，48歲張姓男子向60歲傅姓男子討債，但傅回稱沒有欠錢，雙方因此發生爭執，張男一怒之下，到附近商店買來鐮刀砍向傅男，傅見狀隨手拿椅子抵抗，傅男臉部及手臂有部分撕裂傷，張男也在拉扯間掛彩。

警方表示，張、傅兩人經送醫後都沒有大礙，由於雙方對債務問題各說各話，還待進一步釐清，全案目前朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，地上留下點點血跡。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，地上留下點點血跡。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，蘇澳警方火速趕抵現場處理。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，蘇澳警方火速趕抵現場處理。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，現場相當凌亂。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣蘇澳鎮江夏路26日傍晚發生民眾糾紛持刀揮砍案件，現場相當凌亂。記者王燕華／翻攝

殺人 債務

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