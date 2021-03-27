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影／妙齡女行竊逢甲商圈8000元洋裝全都錄 警方追查中

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市逢甲商圈某服飾店業者，昨晚在爆料公社Po文「三隻手全都錄！女賊支開員工下手偷8000元洋裝，店家無奈：不覺得丟臉嗎？」、「如果有認識她的人請告訴她，大家賺錢都不容易，或者麻煩爆料公社裡面的人，如果有認識她的，也麻煩請她歸還或者付款」，業者已向台中市警六局報失竊，由警方循線追查中。

失竊洋裝的服飾店業者稱 「3月26日下午五點多在台中市逢甲夜市，有個偷兒用熟練的手法叫我們員工進去倉庫替他拿衣服，然後還一邊跟我們員工聊天一邊把衣服塞進她的包包裡面，手法非常熟練」。

「她應該是我們之前來過的客人，有我們的ig ，她說她都會看我們衣服，那想不透為什麼要用偷的？那件洋裝要八千多塊！如果有認識她的人請告訴她，大家賺錢都不容易，或者麻煩爆料公社裡面的人，如果有認識她的，也麻煩請她歸還或者付款」。

「穿了偷來的衣服去工作或者參加生日，讓朋友知道妳衣服用偷的，不會覺得很丟臉嗎？已經報警了，最後感謝台中市西屯警察局人員，很積極，效率很好，也很有耐心。「她不知道有監視器這種東西嗎！」

服飾店業者已向轄區台中市警六分局西屯派出所報失竊，警方調閱錄影畫面，正循線追查。

台中市逢甲商圈某服飾店業者，昨晚在爆料公社Po文「三隻手全都錄！女賊支開員工下手偷8000元洋裝，店家無奈：不覺得丟臉嗎？」，業者已向台中市警六局報失竊，由警方循線追查中。圖／翻攝爆料公社
台中市逢甲商圈某服飾店業者，昨晚在爆料公社Po文「三隻手全都錄！女賊支開員工下手偷8000元洋裝，店家無奈：不覺得丟臉嗎？」，業者已向台中市警六局報失竊，由警方循線追查中。圖／翻攝爆料公社

爆料公社 偷竊

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