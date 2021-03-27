怪！彰化75歲老翁開車外出 半夜在南投虎山被警方尋獲

彰化縣芬園鄉75歲陳姓老先生日前駕駛小貨車外出後，行蹤不明手機又沒電，家人擔心出意外報警，南投縣中興警分局獲報後，根據手機定位，發現他最後出現在中興新村，員警深夜沿著虎山步道發現老先生，他因為迷路又失溫太緊張，連貨車停在哪裡都忘了，家屬接到警方通知後，才鬆了一口氣。

中興分局府西派出所長吳文平說，當天和警員江典諭深夜巡邏，接到勤務中心通報「轉彰化分局協尋人口，陳姓老翁駕駛小貨車外出後不知去向，最後位置在中興新村」，警方根據手機定位顯示位置，發現老翁曾駕車行經中興新村圓環，研判他可能去省府後方虎山健行。吳文平等人上山尋找，凌晨在中興新村省府虎山步道發現陳老先生。

當時他只穿著白色T恤，還拿著一根竹枝當登山杖，相當虛弱。他說，他原本到虎山健行，沒想到天色昏暗氣溫又驟降，他下山時一直找不到路，連小貨車停方在哪裡都記不起來，又慌又怕，就在快撐不住時，幸好被警察發現，員警陪他慢慢走下山，並通知家屬將他帶回家。