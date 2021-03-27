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失智姊北上無音訊 妹找警求助尋獲最棒的生日禮物

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

輕微失智的陳女19日告訴家人她要北上遊玩，之後卻音訊全無，讓相依為命的妹妹著急不已，21日向警求助，經警協助調閱監視器，於台中轉運站發現陳女身影，確認她搭上前往台北的客運，陳妹買票北上尋姊，可能是姊妹兩人的心電感應，沒多久就在台北車站附近找到姊姊。而23日是陳妹的生日，陳妹表示這是最好的生日禮物。

台中市警三分局東區分駐所警員溫睿瑜、黃漢文，3月21日早上執行巡邏勤務時，接獲陳妹報案，表示51歲的姊姊，19日曾說要到台北遊玩，之後就音訊全無，手機也打不通完全聯絡不上，因姊姊有輕微的失智症狀，擔心平時和她相依為命的姊姊發生危險，只好到派出所請求警方協助。

警方研判陳姓婦人北上搭乘客運的可能性較高，便先至台中轉運站協助陳女調閱監視器查找，果然發現陳婦於19日晚間購買車票，搭上前往台北車站的班次。

陳妹確認姊姊確實前往台北後，當下立即購票搭車北上，原本擔心人海茫茫，這趟尋姊任務可能不輕鬆，然或許是平時相依為命的姊妹兩人有著心電感應，抵達台北車站沒多久，陳女就在車站周邊發現姊姊的身影。陳女事後特地打電話向員警報平安，開心表示真的很感謝員警耐心協助，讓她能夠順利找到姊姊，而23日就是她的生日，這真的是最棒的生日禮物了！

輕微失智的陳女告訴家人她要北上遊玩，之後卻音訊全無，讓相依為命的妹妹著急不已，向警求助，經警協助調閱監視器，於台中轉運站發現陳女身影，確認她搭上前往台北的客運，陳妹買票北上尋姊，可能是姊妹兩人的心電感應，沒多久就在台北車站附近找到姊姊。圖／警方提供
輕微失智的陳女告訴家人她要北上遊玩，之後卻音訊全無，讓相依為命的妹妹著急不已，向警求助，經警協助調閱監視器，於台中轉運站發現陳女身影，確認她搭上前往台北的客運，陳妹買票北上尋姊，可能是姊妹兩人的心電感應，沒多久就在台北車站附近找到姊姊。圖／警方提供

失智症

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