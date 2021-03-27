影／台中大里白色轎車擦撞重機後暴衝！撞倒騎樓8機車

台中市大里區益民路、東明路口閃燈路口昨天深夜11時31分，發生白色轎車與一輛重機擦撞後，失控暴衝撞進大樓騎樓內，包括停放在路旁與騎機內機車被撞倒。警方查出，共波及路旁及騎樓內共8輛機車，27歲陳姓女轎車駕駛、20歲謝姓重機男騎士受傷送醫，其中重機騎士腿骨折，傷勢較為嚴重。

警方調查，陳姓女駕駛與謝姓男重機騎士酒測值都為0，陳女頭部、手部、腳部等多數擦挫傷，送往大里仁愛醫院救護；謝男頭部、手部、腳部、背部等多數受傷，送往大里仁愛醫院救護。

警方經調閱監視器發現，益民路、東明路口為閃燈路口，當時路口陸續有多輛機車通過路口，陳女駕駛白色轎車沿東明路往東行駛通過路口時，與當時沿著益民路二段往南的謝姓男子駕駛的重機擦撞，重機直接撞擊到白色轎車左前車門後連車帶人倒地，轎車則往前衝，波及路邊及騎樓內共8輛機車才停下。