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娃娃機零錢箱沒上大鎖 桃園10多間業者接連損失慘重

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園任姓男子居無定所，自稱平時做粗工，但因缺錢花用專挑夾娃娃店下手，看準機台沒上大鎖，就用力破壞、硬扯拉出零錢箱，造成桃園、中壢及龜山10多間店受害，損失慘重，日前任再犯被台主監控到報警，任嚇到連包包都忘了拿留在場，警方循線抓到人依竊盜、毀損等罪嫌送辦。

由於任嫌犯罪地點眾多，平時又靠徒步、騎Ubike四處找下手目標，加上居無定所難以查緝，多名夾娃娃機店受害者恨的牙癢癢，紛紛上臉書留言，也公布多張任男在娃娃機店內行竊被拍到的畫面，盼能透過同業間自救，同時也提醒機台都要上大鎖，別因一時方便被偷。

警方指出，23日晚上再度獲報，發現任男（51歲）先是在大豐路1間夾娃娃機店行竊，趁著四下無人囂張撬開機台零錢箱，大量10元硬幣掉滿地，他大肆搜刮後再轉往建國路另1間店下手，結果偷到一半台主透過即時監控攝影機發現，立刻報警。

但警方到場時，任已經逃離現場，但疑似太過緊張竟忘了將隨身包包帶走，裡面還放有2萬元現金、身分證件及手機等隨身物品，警方循線到他戶籍地找人，但因任長期沒有回家，直到25日巡邏時發現任在大街上東張西望，加上禿頭特徵太過明顯，立刻將他帶回。

警方詢問時，因出示的照片截圖明顯，任想賴也賴不掉只能坦承，並表示自己缺錢，專挑沒上大鎖的機台破壞偷硬幣，但實際到底偷了多少沒有計算，警方詢後依竊盜、毀損等罪嫌將他送辦。

桃園警分局大樹派出所長謝青樺表示，任男以暴力破壞方式竊取娃娃機台金錢，經查獲竊嫌，也呼籲其他受害店家聯繫指認。

任男鎖定夾娃娃機台零錢箱，以暴力方式破壞偷硬幣。圖／截取自臉書
任男鎖定夾娃娃機台零錢箱，以暴力方式破壞偷硬幣。圖／截取自臉書
受害業者紛紛上網公布任男外觀，呼籲同業小心提防。圖／截取自臉書
受害業者紛紛上網公布任男外觀，呼籲同業小心提防。圖／截取自臉書
任男行竊後忘了將隨身包包帶走。記者曾健祐／翻攝
任男行竊後忘了將隨身包包帶走。記者曾健祐／翻攝

竊盜 夾娃娃機

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