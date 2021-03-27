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「戰區網友」稱要讓她保管5千萬家產 婦人到銀行要匯32萬警苦勸

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州一名57歲曾姓女子遇上網友稱「位於敘利亞的網友家鄉發生戰爭，要將5千萬元等值的包裹寄來台給她保管」，日前她前往鎮內某銀行要匯款，當下銀行人員察覺有異報警，直到警方獲報到場，在行員與員警輪番勸阻後，才順利阻詐，並保住曾32萬元的存款。

曾女日前在網路認識一名聲稱來自敘利亞的網友，平常透過通訊軟體聯繫，得知該網友，因家鄉發生戰爭，希望能將約台幣5千萬元的家產，全換成同等價物品寄來台灣給她保管。

該名網友還說，包裹寄出後，在轉運途中遭攔阻，需支付一筆約30多萬的保險金以利後續運送，否則包裹將會被銷毀。於是曾女便在19日上午10時20許，前往潮州鎮某銀行，要匯32萬元到網友指定帳戶。

匯款當下，銀行人員察覺有異，便詢問曾女匯款目的，同時通報警方一同到場勸說，幾經勸阻後，曾同意配合警方放棄匯款，同時也確定，她並未前往其他金融機構匯款，才順利阻詐。

潮州警分局表示，現今科技、通訊軟體發達，且詐騙手法層出不窮，無論透過感情攻勢，或是故意製造生活困苦、遇難等陷阱來詐財，同時呼籲民眾，若遇上類似狀況，切記要冷靜、查證、報案，的防詐三原則，來確保財產安全。

一名57歲曾姓女子試圖匯款至陌生帳戶，潮州警分局員警獲報，到場勸阻，成功攔阻。記者陳弘逸／翻攝
一名57歲曾姓女子試圖匯款至陌生帳戶，潮州警分局員警獲報，到場勸阻，成功攔阻。記者陳弘逸／翻攝
一名57歲曾姓女子試圖匯款至陌生帳戶，潮州警分局員警獲報，到場勸阻，成功攔阻。記者陳弘逸／翻攝
一名57歲曾姓女子試圖匯款至陌生帳戶，潮州警分局員警獲報，到場勸阻，成功攔阻。記者陳弘逸／翻攝

詐騙

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