聽新聞
test
0:00 / 0:00
「戰區網友」稱要讓她保管5千萬家產 婦人到銀行要匯32萬警苦勸
屏東潮州一名57歲曾姓女子遇上網友稱「位於敘利亞的網友家鄉發生戰爭，要將5千萬元等值的包裹寄來台給她保管」，日前她前往鎮內某銀行要匯款，當下銀行人員察覺有異報警，直到警方獲報到場，在行員與員警輪番勸阻後，才順利阻詐，並保住曾32萬元的存款。
曾女日前在網路認識一名聲稱來自敘利亞的網友，平常透過通訊軟體聯繫，得知該網友，因家鄉發生戰爭，希望能將約台幣5千萬元的家產，全換成同等價物品寄來台灣給她保管。
該名網友還說，包裹寄出後，在轉運途中遭攔阻，需支付一筆約30多萬的保險金以利後續運送，否則包裹將會被銷毀。於是曾女便在19日上午10時20許，前往潮州鎮某銀行，要匯32萬元到網友指定帳戶。
匯款當下，銀行人員察覺有異，便詢問曾女匯款目的，同時通報警方一同到場勸說，幾經勸阻後，曾同意配合警方放棄匯款，同時也確定，她並未前往其他金融機構匯款，才順利阻詐。
潮州警分局表示，現今科技、通訊軟體發達，且詐騙手法層出不窮，無論透過感情攻勢，或是故意製造生活困苦、遇難等陷阱來詐財，同時呼籲民眾，若遇上類似狀況，切記要冷靜、查證、報案，的防詐三原則，來確保財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言