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高雄KTV酒客互看不順眼衝突鬥毆 1對兄弟臉部骨折送醫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

3名林姓堂兄弟與朋友今天凌晨要進KTV唱歌，遇到許姓男子酒後與女友吵架，雙方看不順眼起爭執，許的3名朋友衝出助陣，將林姓堂兄弟打得顏臉骨折，送醫急救，暫無生命危險。警方逮捕涉案的許姓、陳姓、管姓、蔡姓等4男子，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，許姓男子（29歲）與劉姓女友參加網友聚會，今天凌晨1點20分左右，離開高雄市苓雅區中華四路與新光路口的好樂迪KTV，2人在門口吵架，不巧林姓男子（48歲）與弟弟（46歲）及堂弟（45歲）3人經過，要去好樂迪消費，許看林等3人看他，反而怒氣發到他們身上而起衝突。

許的朋友見狀，通知正在樓上唱歌的網友下樓助陣，陳姓（38歲）、管姓（28歲）及蔡姓（28歲）3男子一出門口，見許和林等3人衝突，聯手毆打林姓3名堂兄弟，其中有人拿安全帽，將林姓男子和弟弟的臉部打到骨折。

警方據報，苓雅警分局長梁東山當時正率隊執行路檢，一聽通報好樂迪發生衝突，立即趕率快打部隊趕赴好樂迪，壓制雙方氣焰，當場逮捕陳、管2人，並將林姓兄弟送阮綜合醫院治療，事後再帶回涉嫌滋事的許姓、蔡姓2男子，依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌查辦。

高雄好樂迪KTV外衝突，警方逮捕涉嫌打人的陳姓男子等人。記者林保光／翻攝
高雄好樂迪KTV外衝突，警方逮捕涉嫌打人的陳姓男子等人。記者林保光／翻攝

殺人 骨折

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