聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄KTV酒客互看不順眼衝突鬥毆 1對兄弟臉部骨折送醫
3名林姓堂兄弟與朋友今天凌晨要進KTV唱歌，遇到許姓男子酒後與女友吵架，雙方看不順眼起爭執，許的3名朋友衝出助陣，將林姓堂兄弟打得顏臉骨折，送醫急救，暫無生命危險。警方逮捕涉案的許姓、陳姓、管姓、蔡姓等4男子，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。
據了解，許姓男子（29歲）與劉姓女友參加網友聚會，今天凌晨1點20分左右，離開高雄市苓雅區中華四路與新光路口的好樂迪KTV，2人在門口吵架，不巧林姓男子（48歲）與弟弟（46歲）及堂弟（45歲）3人經過，要去好樂迪消費，許看林等3人看他，反而怒氣發到他們身上而起衝突。
許的朋友見狀，通知正在樓上唱歌的網友下樓助陣，陳姓（38歲）、管姓（28歲）及蔡姓（28歲）3男子一出門口，見許和林等3人衝突，聯手毆打林姓3名堂兄弟，其中有人拿安全帽，將林姓男子和弟弟的臉部打到骨折。
警方據報，苓雅警分局長梁東山當時正率隊執行路檢，一聽通報好樂迪發生衝突，立即趕率快打部隊趕赴好樂迪，壓制雙方氣焰，當場逮捕陳、管2人，並將林姓兄弟送阮綜合醫院治療，事後再帶回涉嫌滋事的許姓、蔡姓2男子，依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌查辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言