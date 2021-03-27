男子違停被查獲車上藏百包毒咖啡 逃逸自撞落網

高雄市警局左營分局線上巡邏警網今凌晨接獲車輛違停案件，警員到場處理時意外發現違停的白色轎車車上背包疑似放有大量毒品咖啡包等非法物品，警方在一旁埋伏，直到轎車駕駛王男走出後才上前，王男駕車逃逸，雙方在左營區、三民區上演警匪追逐，最終王難敵警方圍捕，自撞路邊車輛，乖乖束手就擒。

據了解，左營分局文自派出所巡邏警網今凌晨4點16分時接獲報案，指在左營區自由三路540巷附近有車輛違停，巡邏警組到場發現一輛白色轎車，上前查看時更意外發現在車內副駕駛座位置有未拉拉鍊的迷彩背包，包內甚至放有疑似咖啡包、裝有毒品結晶的夾鏈袋等物品。

警方不敢大意，施計將巡邏車駛離，警員在下車步巡埋伏在一旁，直到近5點時，數名年輕人從自由三路540巷內走出，警方正準備上前盤查時，違停的白色轎車立即高速逃逸。

警方立即驅車上前追趕，雙方沿著自由三路、大中二路、民族一路、天祥一路、鼎中路口展開警匪追逐，白色轎車終於在明誠一路、鼎中路口擦撞上路邊停放的轎車停下。