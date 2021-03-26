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阿里山達邦公路邊坡又火警 林管處估27日才能滅

中央社 / 嘉義縣26日電

燃燒5天的阿里山森林大火22日才撲滅，今天下午達邦公路邊坡再度發生火警，嘉義林區管理處與消防人員全力滅火中，目前燃燒範圍約100平方公尺，林管處估可能到明天白天才能滅火。

嘉義縣消防局表示，下午1時35分接獲民眾報案，阿里山鄉169線28公里明隧道上方山坡發生火警，派遣奮起湖分隊2台消防車前往灌救，林管處人員隨後趕到現場協同滅火。

嘉義林管處副處長李定忠表示，經確認火場位於大埔事業區第229林班，地上物為竹林，延燒面積約100平方公尺，該火點緊鄰達邦公路169線上方，靠近18日發生的阿里山森林火災起火點。

李定忠表示，今天起火點與阿里山公路（台18線）有段距離，不影響阿里山公路通行。目前林管處奮起湖工作站14名員工搭配消防人員滅火中，可能到明天白天才能將火熄滅；起火原因不確定是否為日前火災殘火，必須進一步調查。

嘉義林管處所轄大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路69公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，至22日下午3時20分才撲滅火勢，延燒面積約1.6公頃。

農委會主委陳吉仲與林務局長林華慶、嘉義縣長翁章梁今天上午到嘉義林區管理處表揚阿里山森林火災救災人員，並聽取相關建議，但陳吉仲離開不久，阿里山卻再傳火警。

阿里山 嘉義 火災 農委會 陳吉仲 翁章梁

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